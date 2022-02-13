نجاح جديد لقسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية...

نجح في إجراء عملية إعادة توصيل القناة المعدية إلى وضعها الطبيعى Colostomy Closure لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً كانت قد تعرضت سابقا لطعن نافذ بالبطن من الجهة اليسرى و استئصال الطحال و الكلى اليسرى.

وقد قام فريق الجراحة العامة بمستشفى الكرنك بإجراء إعادة استكشاف للبطن والتعرف على المستقيم وإعادة توصيل القناة المعدية الى وضعها الطبيعى مع غلق فتحة البراز الجانبية مما ساعد لعودة المريضة من ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

وتمت العملية تحت إشراف د. زياد عبد الرؤوف إسماعيل _ أخصائي الجراحة العامة و رئيس قسم العمليات بالمستشفى .

وقد شارك في إجراء العملية كلا من :

الدكتور/ محمد حسن محمد- رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى.

الدكتور/ علاء ذكى أخصائى الجراحة العامة بالمستشفى

الدكتور/ مايكل تاوضروس أخصائى التخدير بالمستشفى

الدكتور/ أحمد عيد أخصائى التخدير بالمستشفى

وبمشاركة متميزة من تمريض المستشفى:

أ/أسماء أحمد قناوى.,

أ/ياسمين صلاح.

و تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددتها المريضة.

يمكنك الكشف بعيادة الجراحة العامة يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً بالمستشفى عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال برقم 15344 لحجز موعد الكشف.