الجامعة العربية: مصر أول دولة يصدر عنها تقرير حول تمويل التنمية المستدامة



قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء.

وأضافت العجيزى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الفعاليات ستشهد مناقشة تقريرا عن تمويل التنمية المستدامة فى مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى، ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة ،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة فى مصر " خلال جلسة عمل .

وأضافت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من اليوم.

وأوضحت العجيزي، أن المحور الثانى يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله فى أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومى والمنظمات أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ "كوب 27 " أواخر العام الجاري.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات فى مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة ؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة ؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية فى تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعى استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.