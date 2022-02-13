ابنة أحمد حلاوة تستنجد بالجمهور: «والدي حالته حرجة جدًا.. نرجوكم استمرار الدعاء»

/679130/ابنة-أحمد-حلاوة-تستنجد-بالجمهور-والدي-حالته-حرجة-جدا-نرجوكم-استمرار-الدعاء

انتشرت خلال الأيام السابقة العديد من الأخبار حول مرض الفنان أحمد حلاوه بعد إعلان نجله بإصابته بفيروس كورونا المستجد ولكن مرحلة متأخره منه، وكشفت ابنة الفنان أحمد حلاوة “هبه حلاوة” آخر التصطورات عن حالة والدها الصحية، وترجو الجمهور المحب له بالدعاء المستمر.

دوت الخليج يرصد لكم آخر تطورات الفنان أحمد حلاوة على لسان ابنته وذلك خلال السطور القادمة.

هبه حلاوة عن حالة والدها

نشرت هبه حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تستنجد الجمهور المحب له بالدعاء، لأن الحالة حرجة، وكان محتوى المنشور:”نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة”.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

قد كشف ابن الفنان أحمد حلاوة منذ أيام قليلة وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، وقال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

أعمال الفنان أحمد حلاوة

وعلى الصعيد الآخر انضم مؤخرًا كلًا من إيمان سلامة أحمد حلاوة لطاقم عمل حكاية “البحث عن فتيحة”، والتي تعبتر حكاية من ضمن حكايات مسلسل “حد فاصل”.

معلومات عن أحمد حلاوة

أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة المشهور باسم أحمد حلاوة وهو من مواليد 7 يناير، 1949 وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وأيضًا حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها عن تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر لعام 1994، ويقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.