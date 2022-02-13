عقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود فى متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة كل مُنتسبى المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكل المعاهد.

وأكد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت إلى الالتزام بضم رؤساء لجان قطاعات المعاهد الخاصة لعضوية لجان قطاعات الجامعات الحكومية.

وفى إطار التحول الرقمى، قرر المجلس ميكنة كل الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل الطلاب بالمعاهد وأعمال الامتحانات والكنترولات من خلال إنشاء منصة للطلاب تتضمن كل بياناتهم بهدف تيسير الإجراءات على الطلاب.

أحيط المجلس علمًا بالقرار الوزارى رقم 274 لسنة2022 بشأن تحويل المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل مع الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد بوضعه بنظام (2+2) فصول دراسية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.