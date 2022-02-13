”معلومات الوزراء” يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر (IJPPE)؛ وهي مجلة دولية محكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي، وتختص بنشر البحوث والدراسات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، تصدر عن مركز المعلومات، بدورية ربع سنوية، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليين ودوليين أصحاب خبرة، وقد صدر العدد الأول منها خلال يناير 2022، واحتوى على العديد من الموضوعات المتميزة في مجال السياسات العامة، وضمت موضوعات متنوعة منها دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر، ودور الثقافة الرقمية في تحقيق الاستدامة الاجتماعية وسد الفجوة الرقمية، ومفهوم الثقافة التنظيمية، بالإضافة لعدد من الأبحاث باللغة الإنجليزية.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إطلاق العدد الأول من هذه المجلة يأتي انطلاقاً من دوره باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث تعد المجلة خطوة مهمة واسهاماً فعالاً نحو إثراء مسيرة البحث العلمي بمصر.

وأكد المركز على أن المجلة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لحاجات الباحثين محلياً وعربياً ودولياً، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والراميـة إلى تقييمها ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي، وصـولاً للإدارة الرشـيدة للموارد، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، كمـا تسعى لبناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، ونشـر الأبحاث المحكمة المتميزة التي تسـهم في تقدم وتطور المجتمعات في مجال السياسـات العامة، وأن تكون إحدى المرجعيات العلمية المحكمة في مجال الأبحاث والدراسات على مستوى العالم، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية، ومواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي.

وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جــودة الأبحاث العلميــة وصحة المعلومات الواردة فيها؛ وتمر عملية النشر في المجلة بعدد من المراحل أو الخطوات تتمثل في:

1- مرحلة التقديم: وخلال هذه المرحلة يتم استقبال البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوعات السياسات العامة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلة على بنك المعرفة المصري ijppe.journals.ekb.eg، ويجب أن تمثل البحوث المقدمة قيمة علمية مضافة في المجال ذات الصلة بموضوع النشر، مع الالتزام بقواعد الأمانة العلمية ونسبة الاقتباس العلمي.

2- مرحلة التقويم: حيث تعتمد المجلة أسلوب double- blind review في مراجعة الأبحاث الواردة لها لضمان الكفاءة والنزاهة والشفافية، كما يتم عرض الأبحاث على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون اللجنة من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها كما يتمتعان بخبرة طويلة في مجال التخصص، وتقوم تلك الهيئة بتحديد مستوى الأبحاث المرسلة لها ومدى صلاحيتها للنشر من عدمه، وذلك اعتماداً على استمارة تقييم يتم إرسالها إلى المحكمين مع البحث، وتستغرق عملية التحكيم الخارجي للبحث فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

3- مرحلة التعديل: وفي هذه المرحلة تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة لاتخاذ قرار النشر من عدمه سواء بقبول البحث بدون تعديلات، أو قبوله مع وجود بعض التعديلات، أو قبول البحث من أحد المحكمين ورفضه من المحكم الآخر، وفي هذه الحالة يقوم رئيس التحرير بتحديد محكم ثالث للتقييم، وفي حال إقراره بصالحية البحـث، يتم قبوله للنشر، وفي حال الرفض من قبل المحكم الثالث، يتم تقديم خطاب اعتذار إلى الباحث برفض النشر.

4- مرحلة قبول النشر: مع التزام الباحث بكل التعديلات المطلوبة مـن قبـل المحكمين خلال المهلة المحددة.

5- مرحلة النشر: وفي هذه المرحلة يتم نشر البحوث المقبولة للنشر مــسبقاً، والمحدد تاريخ نشرها، وإخراج المجلة بصيغتها وشكلها النهائي.