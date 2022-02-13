بعد تصريحات زوجها عن «مشاهد القُبلات».. ياسمين رئيس تتصدر محركات البحث

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انتشرت التصريحات الجريئة لزوج الفنانة ياسمين رئيس التي كانت في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، كما وجه لزوجها ولها الهجوم من رواد السوشيال ميديا نظرًا لأن التصريحات كانت بطابع جرئ وصريح.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات هادي الباجوري زوج ياسمين رئيس المثيرة للجدل وذلك خلال السطور القادمة.

هادي الباجوري: معنديش مانع ياسمين تقدم مشاهد قبلات

وكان قال هادى الباجورى عن زوجته ياسمين رئيس في برنامج القاهرة والناس: معنديش أي مانع أن تقدم مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس”.

وتقوم حاليًا الفنانة ياسمين رئيس بالتجهيز لعرض مسرحيتها الجديدة “احفاد ريا وسكينة”، والمسرحية بالإشتراك مع الفنانة دينا الشربينى حيث من المقرر أن يتم عرضها فى موسم الرياض.

وتعتبرالبداية الحقيقة للفنانة ياسمين رئيس هي مشاركتها فى بطولة فيلم “فتاة المصنع”، والفيلم كان مع المخرج محمد خان الذى قدمها بصورة مختلفة تمامًا عن أى عمل قدمته من قبل، حيث قامت ياسمين بالمشاركة فى عدد من الأعمال الفنية وكان من أبرزها فيلم “واحد صحيح” لعدد من الفنانين منهم الفنان هانى سلامة وقام بإخراجه هادى الباجورى أيضًا، كما شاركته ياسمين أيضًا فى فيلم “هيبتا” وأخيرًا فيلم “قمر 14”.

معلومات عن ياسمين رئيس

ولدت الفنانة ياسمين رئيس في 15 سبتمبر من عام 1985، وهي ممثلة مصرية بدأت أولى ادوارها في مسلسل يسمى عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحًا باهرًا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية واشتهر بشكل كبير.

فيلم فتاة المصنع

حدث تحول في مسيرة ياسمين رئيس الفنية عندما اختارها المخرج الكبير محمد خان لبطولة فيلم “فتاة المصنع”، ووعدها محمد خان بكل ثقة بأنها ستحصل على جائزة عن هذا الدور الذي قامت فيه بتقديم شخصية فتاة عاملة تنجذب لمغامرة حب عابر للطبقات لتقف وحدها في مواجهة المجتمع بتقاليده القاسية وخوفه من الحب.

ولم يكن محمد خان مصيباً بشأن الجائزة هذه الجائزة، فقد حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات عن هذا الدور حتى الآن والجوائز هي: وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وأخيراً قد حصلت ياسمين رئيس على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.