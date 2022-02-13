/679156/اليوم-ريهام-عبد-الحكيم-ضيفة-واحد-من-الناس-في-سهرة-عيد-الحب

تتميز سهرات عيد الحب في البرامج التلفزيونية باختلافها عن أي سهرات أخرى، وخصوصًا برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي، الذي يذاع على قناة الحياة في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وضيفة حلقة عيد الحب هي المطربة ريهام عبد الحكيم.

دوت الخليج يرصد لكم حلول المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة في برنامج واحد من الناس اليوم وذلك خلال السطور القادمة.

ريهام عبد الحكيم في «واحد من الناس»

نشرت الإعلامي عمرو الليثي صوره تجمعه بالمطربة ريهام عبد الحكيم، وذلك عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام، وعلق على الصورة:الصوت المصري الأصيل ريهام عبد الحكيم ضيفة د.عمرو الليثي في عيد الحب وسهرة غنائية وفنية خاصة لليلة في الـ 10 مساءً على قناة الحياة”.

أبرز تصريحات فريال يوسف في «واحد من الناس»

حلت الفنانة فريال يوسف ضيفة الحلقة السابقة لبرنامج واحد من الناس وصرحت تصريحات عديدة بشأن عودتها للتمثيل بعد رحلة مرضها، وقالت: - خفيت الخبر عشان عايزة أكون نقطة إيجابية عند الناس والناس مالها بالحاجات اللي مريت بيها واتعالجت من سكات.

- غبت سنتين عشان مشكلة صحية وفقدت الحياة الطبيعية من كتر الألم ودخلت في مرحلة يأس.

- الحل الأنسب لإصابتي لاقيته في ألمانيا وبنسبة 80% أنا تمام ورجعت الشغل خلاص.

- خوفت أقول عشان الناس هتاخدها تريقة بسبب حادثة حورية عشان كانت حادثة بالحصان واتصابت بكسر فقرة واختفاء لغضروف وانزلاق لغضروفين تانيين.

- تكتمت على الموضوع وكنت تحت تأثير الادويه عشان أهلي ميعرفوش إني في المستشفى و الموضع اتعرف بسبب صحفي وريم ميلاد وراندا جابر كلموا الصحفي وشال الخبر وحصل تكتم تام من وقتها.

- الدكاترة أكدوا إن الآلام هترجع تاني بعد سنتين وبشكل أقوى وكنت في فترة مبمشيش خالص ومكنوش عارفين يشيلوني من السرير من الوجع.

- الكانسر أرحم بالنسبالي، ومكنش في نتيجة للعلاج وشغلي كله كان واقف وقضيت أكتر وقتي في تونس.

- إشاعات إعتزالي التمثيل مش حقيقة ومكنتش بروح المهرجانات عشان مش هقدر ألبس هاي هيلز.

- محدش من الفنانين كانوا معايا، كان معايا 4 أشخاص بس ووالدي ووالدتي مكانوش يعرفوا.

- أنا ست قوية وصلبة وبجنية بعرف أعيش وب 100 جنية بعرف أعيش الرضا أهم حاجة.

- لو هضطر إني أعيد حياتي من الأول هعيدها وكنت واخده كل مخدرات جدول المستشفى.

- ربنا لو هيخلقني من تاني وهيخيرني هختار والدي ووالدتي هما هما تاني.

- أنا مش أم في الحقيقة وبحب ألعب دور الأم في التمثيل.

- لازم عشان اتجوز اكون بحب وانا صعبه بحب مره كل 7 سنين.

- بقيت محترفة في التمثيل غصب عني وأنا في أيام الجامعة مع إني كنت ملتزمة في الجامعة وبحضر كل المحاضرات.

- فركشت قبل فرحي ب 3 شهور عشان حصلت خيانة مع صاحبة صاحبه الأنتيم، وصاحبه سامحها لكن أنا معرفتش أسامحه مع إني بحبه.

- كنت مديرة تسويق في شركة عالمية وبعد سنه قدمت استقالتي عشان حسيت اني فنانة وقولت أجرب حظي.

- أول عمل ليا وقعت عليه من غير ما أقرأ.

- بفضل الراجل الدنجوان و الراجل والست واحد بالنسبالي.

- وعندي خطوط حمراء في التمثيل أنا اللي بحددها ومش بلبس بكيني.

- عندي مسلسل 30 حلقة في رمضان ومترشحة لبروجكت 15 حلقة مختلفين وأنا في حلقة منهم.

- ندمانة على مسلسل أسرار وخدت فيه نص أجري بس.

- اتطلبت من معجب للجواز وانا عندي 18 سنه وجالنا البيت واحنا بنتغدا.

- مش بغير من دره وعيشه عمرها ما باركتلي على حاجة.

- خلافي مع هند صبري سوء تفاهم وموضوع شخصي,