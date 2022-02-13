أشرف حاتم بندوة دوت الخليج: امتحان مزاولة المهنة لكليات الطب يوحد مستوي العاملين بالمهنة ويكسبهم خبرات

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قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن خريجي كليات الطب والكليات الصحية الأخري عندما يتخرجون يؤدون امتحان مزاولة المهنة، ليتم توحيد مستوي العاملين بالمهنة، وحتي يتم اكتساب المهارات، لافتا أن الشهادات المهنية التي تعطي للطبيب ميزة التخصص وهذا يطبق في جميع دول العالم.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج. وحل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،للحديث عن قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك قانون المسئولية الطبية.

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