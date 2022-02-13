وزير الزراعة يبحث تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحفاظ على الأراضى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير مع مسئولى حماية الأراضى بالوزارة آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدى من المنبع، مع الإزالة الفورية وفى المهد لأى محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.





يأتى ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، والذى وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن بمنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء.

وأشاد القصير - خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأحد - بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى، والذى أثمر عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها، والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

ووجه وزير الزراعة بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة بغرفة عمليات الإدارة المركزية أو مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات.

حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومسئولى الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

يذكر أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التى تستهدف منع التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لأى حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة.