سوق العامرية.. الأول من نوعه فى العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية".

ويعد سوق العامرية هو الأول فى العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتى ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة "COP 27".

ويعمل السوق بأكملة بالطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات، وهو مختص فى بيع الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة.