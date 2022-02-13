وزير الأوقاف: مصر قطعت شوطا كبيرا فى تقنين الوقف والحفاظ عليه

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تقنين الوقف والحفاظ عليه، حيث تمكنت الوزارة من عمل أطلس الأوقاف الذى خرج فى 92 مجلدًا من القطع الكبير كأهم أطلس وقفى يتم إخراجه على هذا المستوى الفنى كمًّا وكيفًا.





جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الأوقاف العربية التشاورى، على هامش فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين، الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لبحث كيفية الإسراع فى عملية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء كمرحلة أولى من عمل الاتحاد، والتى ستبدأ بعدها دراسة إمكانية إقامة مشروعات وقفية استثمارية؛ للاستفادة من أموال الوقف فى كافة البلدان حتى تعم الفائدة على الدول الأعضاء.

وأضاف وزير الأوقاف- عقب الاجتماع، أن المستهدف من المرحلة الأولى هو تبادل الخبرات، والمرحلة الثانية أو المستقبلية يمكن أن تكون شراكات استثمارية لصالح تنمية مال الوقف فى ضوء تحقيق شروط الواقفين.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء المشاركين فى الاجتماع أكدوا أهمية الوقف ونشر ثقافة الوقف باعتباره أحد أهم أوجه البر، وأن الوقف ثلاثة أنواع "خيرى وهو محض عمل الخير- وأهلى يدار لصالح ورثة الواقف- ومشترك".

وأوضح أن المشاركين فى اللقاء أشادوا بدور مصر وانطلاق اتحاد الأوقاف العربية من على أرضها المباركة.

من جهته، أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، أن مصر محل ثقة البرلمان العربى وثقتنا جميعًا، ولا غرابة فى أن تقود مصر العربية كل الأعمال الجادة وبخاصة فى مجال الوقف واستثماره.

بدوره، أشاد رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد مطر الكعبى، باتحاد الأوقاف العربية وبجهود وزير الأوقاف فى صيانة مال الوقف وتنميته وحسن استثماره، واصفًا الوزير بالرجل الوطنى المقاتل الذى يقتحم كل الأعمال بشجاعة.

من جهته، قال رئيس المجلس الإسلامى لشئون الدعوة والأوقاف بجنوب السودان الدكتور عبد الله براج: "إننا فخورون بالتجربة المصرية فى مجال الوقف، وسنعمل على نقلها إلى بلادنا للاستفادة منها".