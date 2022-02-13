خلال اجتماعه بالوزراء ومحافظ البنك المركزى.. الرئيس يتابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

وعرض السيد وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى ٣١ ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.

كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.

ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.