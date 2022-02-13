/679170/الرئيس-السيسي-يوجه-باستمرار-الحكومة- في-برنامج-الطروحات-للشركات-المملوكة-للدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاحد ، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وأشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

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