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«من شابه أباه فما ظلم».. كيف خالف ابن عبد الله محمود هذا المثل في قصة حبه مع سارة نخلة؟

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«من شابه أباه فما ظلم»، هو مثل شعبي يطلق على الابن عندما يشبه أباه في شئ ما، لكن الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود نجل النجم الراحل عبد الله محمود كسر تلك القاعدة وخالف ذلك المثل، بالمقارنة بين قصة حبه مع الفنانة السورية سارة نخلة وقصة حب أبيه لوالدته. 

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج قصة حب الأب وابنه.

قصة حب عبد الله محمود وزوجته حنان البنبي

 حب عبد الله محمود لزوجته السيناريت حنان البنبي، كان حلم لجميع الفتيات، اللاتي تمنين أن يُغرم بهن أحدهم مثلما وقع عبد الله محمود في حب زوجته وكان وافي لها حتى رحيله. 

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عبدالله وحنان كانا زميلين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت حنان تلاحظ نظراته إليها أثناء المحاضرات، و قرر الراحل أن يفاتحها في الزواج، خوفًا من أن يختطفها شخصا آخر، وقال لها بشكل مباشر «تتجوزيني».

وصفت حنان تلك اللحظة قائلة: "أنا كنت مزقططة من جوه بس بصيتله من فوق لتحت وسبته ومشيت».

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واستغل عبدالله تواجد حنان في كافتيريا المعهد بعد بساعات قليلة وقال لها: "على فكرة أنا عندي أخ وأخت تانيين، وأنا المسؤول عن والدي ووالدتي وإخواتي، وأختي قربت تتجوز وأنا بجهزها".

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وأضاف: "أنا كان ممكن أستنى لما أجهز ويبقى عندي إمكانياتي وشقتي والكلام ده كله، بس ما أضمنش إني هلاقيكي بعد فترة». 

قصة حب تكللت بالزواج لمدة 20 عامًا 

وقعت حنان في حب عبد الله بعد تلك الكلمات، لكن الشق الحزين في القصة أن أهل حنان رفضوا حبيبها، الأمر الذي جعلها تدخل في مرحلة اكتئاب، لذلك نصح الطبيب المعالج أهلها أن يحققوا لها أمنياتها وتم الزواج وتكللكت قصة الحب بعقد القران.

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زوجة عبد الله محمود تقضي 6 أشهر من حياة داخل المستشفى بجانبه

 واستمر زواجهما الذي يغمره مشاعر الحب لمدة 20 عامًا، حتى تعرض عبد الله لأزمة صيحة وأُقيم في المستشفى لمدة 6 أشهر قبل وفاته، وقضتهم معه زوجته التي كانت تصفه بابنها.

قصة حب نجله أحمد وسارة نخلة

أما ابنه، أحمد عبد الله محمود فكُللت قصة حبه مع السورية سارة نخلة بالقضايا والمحاكم. 

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قصة حب انتهت بالخلع

تزوج أحمد عبدالله محمود من ملكة جمال سوريا السابقة، الممثلة​ سارة نخلة، وبعد 3 سنوات إنفصلا، وأعلنت وقتها سارة الأمر على حسابها الخاص، وكتبت: "الحمدلله، الحمدلله، على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نظيفة لطيفة ونتيجة ظريفة"، وحذفت جميع الصور التي تجمعها بزوجها.

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اتهامات تلاحق أحمد عبد الله محمود بتعنيف زوجته

تابعت سارة وقالت إن سبب انفصالها عن زوجها أتى لعدة أسباب، فكان يعنفها بحجة أن الرجل عندما يغضب من حقه تعنيف زوجته.

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أحمد عبد الله محمود يخون زوجته

وكشفت أنها تعرضت للخيانة من زوجها 3 مرات، وكان يعتذر لها في كل مرة، ويؤكد لها أن هذا الأمر لن يتكرر، لكنه كان دوماً لا يلتزم بوعده، مما دفعها لطلب الطلاق.

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المحاكم نهاية قصة حب أحمد عبد الله محمود لزوجته

وحُكم على أحمد بالسجن نظرًا لتعديه عليها، وانتهت قصة الزواج في المحاكم والسجون، وهو الأمر الذي يقع على النقيض الآخر من قصة حب أبيه لوالدته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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