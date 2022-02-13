/679159/بعثة-الأهلي-تصل-إلى-القاهرة-بعد-حصد-برونزية-كأس-العالم-للأندية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد مرتجي، إلى مطار القاهرة بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كان الأهلي قد فاز على الهلال السعودي أمس برباعية نظيفة ليحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.