/679160/سينتيا-خليفة-ومحمد-الشرنوبي-يجتمعان-في-برنامج-الحب-من-أول-Date

بعد نجاح فيلم فرق خبرة وتحقيق النجاح الباهر، اجتمع الثنائي سينتيا خليفة ومحمد الشرنوبي في برنامج جديد، والذي يعد أول عمل لهام بعد لقائهما في "فرق خبره"، والبرنامج من النوع الإجتماعي “الحب من أول Date” والذي يتم عرضه على منصة Shahid VIP وقد تابعه الكثيرون بعد إنطلاق أولى حلقاته.

دوت الخليج يرصد لكم برنامج “الحب من أول Date” للثنائي سينتيا خليفة ومحمد الشرنوبي وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل برنامج "الحب من أول Date"

البرنامج يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي حيث يقم للمشاهد العربي تجارب إجتماعية في إطار فني وأجواء شبابية مفعمة بالحيوية.

وفي خلال كل حلقة يُعطى فرصة لشاب وفتاة للتعارف بشكل كبير، وذلك عبر تقريب كل منهما من عالم الشخص الآخر، حيث قد تم اختيار المشاركين في البرنامج من خلال صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المشاركون فيه بإرسال مواصفات شريك الحياة لهم، وتم اختيار كل شاب وفتاة متقاربين في المواصفات المطلوبة ويجلسوا سويًا.

سينتيا خليفة عن البرنامج: هو خطوة أولى جريئة

وقالت سينتيا خليفة عن مشاركتها في البرنامج: “سعيدة جدًا إني أكون هنا عشان العمل الفريد من نوعه، وكلنا بحاجة أن نؤمن بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أننا نؤمن بالحب”.

وأضافت سينتيا: “الحب من أول Date مش مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف بقيادة كل من محمد عبد الوهاب وطارق فهمي اللي حطوا خبرتهم الكبيرة وإمكانياتهم الإنتاجية في خدمة العمل المختلف ده”.

وأردفت سينتيا: “ الأجواء جميلة،فريق العمل جميل جدًا، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف”.

وأكملت:”أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا عشان حطيت في العمل ده خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تلفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 اللي خلاني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك، عشان اختبرت مشاعرهم قبل كده، ووقفت مكانهم قبل كده”.

فيلم فرق خبرة

وقد احتل فيلم فرق خبرة المركز السادس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة فيما تفوق عليه عدد من الأعمال التي كان أبرزها:”عروس بيروت، الفرح فرحنا اللعبة، أيام ”.