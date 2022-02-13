/679162/أشرف-حاتم-ترخيص-مزاولة-مهنة-الطب-لا-يعطي-إلا-مرة-واحدة-من-المجلس-الصحي-المصري

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إنشاء المجلس الصحي المصري يهدف رفع كفاءة المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية بمصر، فضلا عن تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لخريجين الكليات الطبية والصحية المختلفة،من خلال الحصول على شهادة موحدة “ البورد المصري”.

دوت الخليج

قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

وأوضح رئيس صحة النواب، الدكتور أشرف حاتم ، خلال لقائه على موقع دوت الخليج، ـن المجلس الصحي المصري، هيئة تدريبية تأهيلية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية ، يجتزها الطالب خلال 5 سنوات، مؤكدا أن ترخيص مزولة المهنة يعطي مرة واحدة فقط والهيئة المسئولة عن اصداره هى المجلس الصحي المصري.

وتابع أشرف حاتم، أن الطلاب لا يحصلون على تراحيص مزوالة المهنة الا من خلال اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لذلك، من خلال شهادة موحدة ط البوةرد المصري” وهو المعمول به فى كل دول العالم، مشيرا إلى ان الزمالة الدولية غير معترف بها فى مصر لانها صدرت بقرار من رئيس الوزراء وليس بقانون.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، في المجموع.

و يتضمن مشروع قانون المجلس الصحي المصري، علي إنشاء المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.