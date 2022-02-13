صحة النواب لـ دوت الخليج:الأطباء لا يهاجرون بغرض المال فقط.. والتقدير المادي مهم للجيش الأبيض

/679171/صحة-النواب-لـ-تحيا-مصرالأطباء-لا-يهاجرون-بغرض-المال-فقط-والتقدير-المادي-مهم-للجيش-الأبيض

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التقدير المادي مهم جدا للجيش الأبيض ككل، مشددا علي أهمية أن تضع الدولة ومجلس النواب ذلك في الاعتبار، مضيفا: الأمل للفريق الصحي في الرواتب يكمن في التأمين الصحي الشامل، ولاسيما في بورسعيد و التي اكتملت بنسبة 70%، فنجد في هذه المستشفيات الطبيب والصيدلي والممرض يأخذ راتبه مقابل العمل.

دوت الخليج

وتابع حاتم: من الضرورة أن تطبق لائحة موحدة للأطباء والفريق الصحي في كافة المستشفيات لتعطي حوافز للفريق الطبي، وتكون تحت اسم اللائحة الموحدة، لافتا أن الأطباء والصيادلة يسافرون الدول العربية بغرض الفلوس، وهناك بعض الأطباء يهاجرون الدول الأوربية للتدريب والتعليم وتحديدا انجلترا.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.

أشرف حاتم: التقدير المادي مهم لدعم الجيش الأبيض

واستكمل: التدريب أحد أسباب هجرة الأطباء، وعند وجود التعليم والتدريب في مصر لا اعتقد أن يسافر أحد للخارج، كما أن الفريق الطبي لا يسافر فقط بغرض المال ولكن هناك من يسافر بغرض التعليم والتدريب، والمجلس الصحي المصري يوفر كل ذلك.

وحل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،للحديث عن قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك قانون المسئولية الطبية.