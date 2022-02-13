- 1/3
- 2/3
- 3/3
/679175/أشرف-حاتم-المنظومة-الصحية-مسئولية-الحكومة-والمجلس-الصحي-لا-يضع-خطط-لتطويرها
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بالتأكيد يوجد سياسة صحية في مصر واستراتسجة وزارة الصحة موجودة وواضحة كما أن رؤية مصر 2030 يوجد بها محددات واستراتيجة للصحة، مضيفا: المنظومة الصحية مسئولية مجلس الوزراء.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.
أشرف حاتم: يوجد سياسة صحية في مصر واستراتسجة وزارة الصحة موجودة
وأشار حاتم، إلي أن المجلس الصحي المصري لا يضع استراتيجيات وخطط لتطوير المنظومة الصحية لأنها وظيفة وزارة الصحة، لكنه يعمل علي رفع مستوي التدريب والتعليم لدي الفريق الطبي، مضيفا: هناك فرق بين المجلس الأعلي للصحة وهذا يرأسه وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، بينما المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب وتعليم الفريق الطبي فقط.
هذا وحل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،للحديث عن قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك قانون المسئولية الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف حاتم: المنظومة الصحية مسئولية الحكومة.. والمجلس الصحي لا يضع خطط لتطويرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.