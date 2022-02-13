/679175/أشرف-حاتم-المنظومة-الصحية-مسئولية-الحكومة-والمجلس-الصحي-لا-يضع-خطط-لتطويرها

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بالتأكيد يوجد سياسة صحية في مصر واستراتسجة وزارة الصحة موجودة وواضحة كما أن رؤية مصر 2030 يوجد بها محددات واستراتيجة للصحة، مضيفا: المنظومة الصحية مسئولية مجلس الوزراء.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.

أشرف حاتم: يوجد سياسة صحية في مصر واستراتسجة وزارة الصحة موجودة

وأشار حاتم، إلي أن المجلس الصحي المصري لا يضع استراتيجيات وخطط لتطوير المنظومة الصحية لأنها وظيفة وزارة الصحة، لكنه يعمل علي رفع مستوي التدريب والتعليم لدي الفريق الطبي، مضيفا: هناك فرق بين المجلس الأعلي للصحة وهذا يرأسه وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، بينما المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب وتعليم الفريق الطبي فقط.

هذا وحل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،للحديث عن قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك قانون المسئولية الطبية.