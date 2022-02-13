الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الاهرام

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات ووشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. وتصدت محافظة الجيزة لحالتى تشطيب دون تصريح بالعقار 101ز و220ز بحدائق الأهرام، وأوقفت الأعمال وسحبت المعدات وأودعتها مخازن القطاع وجارى استكمال الحملات بصفه دورية.

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