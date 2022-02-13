سكرتير عام قنا: حريصون على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الأحد، لعدد من الوحدات القروية؛ لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ووجه الطيبى العاملين بالوحدات القروية بالجبلاو، وأبنود، والبراهمة، لبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلا عن بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات.
وشدد على ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولا بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
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