القباج: إطلاق مرصد لمعرفة حجم التغيير فى حياة المستفيدين من برامج التضامن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يصدر توجيهاته بشكل مستمر للوزارة لإيجاد إطار حقيقى للتمكين الاقتصادى للمواطنين، وضرورة إقرار حياة كريمة لهم.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها منذ قليل، فى مؤتمر صحفى خلال توقيع عقود شراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة: "إقرار الحياة الكريمة للمواطنين تأتى بأيدينا نحن، وهى رسالة قوية من القيادة السياسية لنا جميعا ولشراكئنا، بالإضافة إلى اهتمام القطاع الخاص والأهلى بالتمكين الاقتصادى، فالمشروعات ليست توفير قروض فقط، ولكن هناك خدمات غير مالية.. الناس بسيطة لا تملك حنكة اقتصادية وافية، وبعد انطلاق حياة كريمة أصبح هناك فرص عمل كثيرة ولكن نحتاج لتدريب العاملين".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى قرار الرئيس السيسى، باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى، واصفة القرار بالنقلة الحقيقية وإقرارا بقدرات ودور المجتمع المدنى لما تشهده مصر حاليا من إنجازات.

وأضافت نيفين القباج، أن الوزارة ستطلق قريبا مرصد اجتماعى، لرصد التغيير فى حياة المستفيدين من برامج وزارة التضامن الاجتماعى مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وغيرها من البرامج، مضيفة: "ضرورى نقوم برصد التغيير الحقيقى الذى يحدث للأسر وتحول حياتهم لحياة كريمة".

جدير بالذكر، أن التضامن وقعت اليوم، 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى؛ وذلك لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لـ35 ألف مستفيد من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وذلك فى إطار اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى.