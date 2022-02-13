بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج ببرونزية العالم في مونديال الأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيسبوك، جانباً من وصول فريقها مطار القاهرة الدولي قادما من الإمارات بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول بعثة الأهلي عقب وصوله قادما من أبو ظبي على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3203 من طراز الإيرباص A320Neo، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، فيما توّج تسلشي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.
وخاض الأهلي ثلاث مباريات أمام مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة وفاز فيها بطل مصر بهدف نظيف سجله محمد نظيف، ثم خسر بطل مصر وأفريقيا من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي البطولة، واختتم المارد الأحمر منافساته في البطولة العالمية بمواجهة الهلال السعودي أمس لتحديد الفائز بالمركز الثالث والرابع في البطولة التي شارك فيها للمرة السابعة والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
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