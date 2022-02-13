بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج ببرونزية العالم في مونديال الأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيسبوك، جانباً من وصول فريقها مطار القاهرة الدولي قادما من الإمارات بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول بعثة الأهلي عقب وصوله قادما من أبو ظبي على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3203 من طراز الإيرباص A320Neo، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة ، فيما توّج تسلشي الإنجليزي بلقب البطولة بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.