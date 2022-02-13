/679178/تشكيل-المصري-البورسعيدي-أمام-القطن-الكاميروني-بكأس-الكونفدرالية

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل الفريق لمواجهة القطن الكاميروني، والتي يبحث فيها عن أول انتصار في أولى جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقام مباراة المصري البورسعيدي والقطن الكاميرون، في تمام الثالثة عصرًا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شديد – هيثم العيوني – ياسر حامد – كريم العراقي.

خط الوسط : فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي.

خط الهجوم : جريندو – محمد عنتر – عمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء

عصام ثروت – زياد فرج – إسلام صالح – حسين رجب – حجاج عويس – أحمد حمودي – أسامة الجزار – أوستن أموتو – إيزي إيميكا.

يتواجد المصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية برفقة كلا من “القطن – ومازيمبي – وأتوهو”.

ايسترن كومباني يحقق أول انتصار في الممتاز على المصري

حقق نادي ايسترن كومباني الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تقدم نادي المصري في نتيجة المباراة بالهدف الأول، في الدقيقة الـ 36 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق إلياس جيلاصي قابلها جريندو بتسديدة تصدى لها حارس المرمى، لترتد إليه مرة أخرى ليسددها في الشباك.

رد فريق ايسترن كومباني بهدفين في المباراة، ليحسم نتيجة اللقاء، وسجل أحمد أوفا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والأربعون، وجاء فراس عيفية بالثاني في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل ايسترن كومباني المركز السادس والأخير، برصيد أربع نقاط، ويمتلك المصري نفس الرصيد في المركز الخامس، في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.