/679180/بعد-غياب-طال-موعد-عودة-ثنائي-الأهلي-لصفوف-الفريق

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن موعد عودة ثنائي النادي لصفوف الفريق، بعد غياب طال عليهم في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد عودة بيرسي تاو

وأوضح طبيب الفريق أحمد أبوعبلة أن تاو أدى مراحل جيدة من التأهيل في الامارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذي تعرض له.

وأكد أبوعبلة أن اللاعب تحسن كثيرا وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

موعد عودة محمود متولي

ويعود محمود متولي مدافع النادي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.

وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

موعد عودة النادي الأهلي للتدريبات

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي أمام الهلال على البرونزية:

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.