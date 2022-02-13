/679182/بعد-تصريحات-زوجها-مبروك-عطية-لـ-ياسمين-رئيس-حبيب-أمه-ملوش-يحكم-عليكي-في-غضب-ربنا

خرج الدكتور مبروك عطية عن صمته، ووجه انتقادًا لازعًا للمخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس بعدما صرح الأول بعدم وجود مانع لديه في تقبيل زوجته بالأعمال الفنية.

دوت الخليج يرصد تعليق الدكتور مبروك عطية على تصريحات المخرج هادي الباجوري المثيرة للجدل.

مبروك عطية ينتقد هادي الباجوري

وقال عطية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ربنا بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والبوس اللي في السينما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل، وبعدين أنت مش مضطر أوي أو مزنوق إنك تعمل مشهد فيه بوس احنا أذكياء كفاية أننا نفهم أنه حصل".

مبروك عطية يستنكر تصريحات هادي الباجوري

وتابع: "لا يشفع لك عند الله ولا يجوز إنها تسمع كلامك، الممثلة دي زي أي حد حي، النفس بتاعها بيطلع بإذن ربنا، صاحب الإذن ربنا مش الزوج ممكن نموت في أي وقت بأوميكرون أو غيره.. بتقول ماعندكش مانع، ربنا عنده مانع".

واختتم حديثه موجهًا انتقاده لياسمين رئيس: "حبيب أمه ملوش يحكم عليكي في غضب ربنا، الزوجه بتتاحسب علىةطاعة زوجها في الحلال".

هادي الباجوري يثير الجدل بتصريحاته عن التقبيل

هذا وقد وقال هادي الباجوري خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "البوسة مفيهاش حاجة غلط زيها زي الحضن فيها مشاعر كبيرة وفي فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة".

وتابع: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

هادي الباجوري يشيد بزوجته ياسمين رئيس

وأشاد بزوجته قائلًا: "احنا عدينا بموقف صعب في الأول في أول دور عملته ياسمين رئيس معايا لكنها أثبتت نفسها بجدارة، هي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج".

وأضاف: "الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا، نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها".

وهو الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضب عدد من الجمهور المصري.