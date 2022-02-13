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تأجيل محاكمة علاء حسانين وحسن راتب بقضية الاثار لجلسة الغد .. صور

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قامت محكمة جنايات شمال القاهرة ،والتي تم عقدها بالعباسية، بتأجيل ثاني جلسات محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى، إلى جلسة غدا لمرافعة دفاع المتهمين الأول والرابع .

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يأتي ذلك بعد أن امر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب وواحد وعشرين آخرين لـ  محكمة الجنايات المختصة.

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حيث ت اتهام علاء حسانين بتشكيل عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والتجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

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وتم اتهام الثاني بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

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اما عن بقية المتهمين قتم توديه التهم اليهم بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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