إصابة 13 شخصاً في انفجار ضخم يهز أوكرانيا 

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا بجروح في انفجار ناجم عن اشتعال أسطوانجة غاز في مقهى عام، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ في أوكرانيا، اليوم الأحد.

دوت الخليج

وزارة الطوارئ في أوكرانيا اكدت في بيانها أن انفجار أسطوانة الغاز كان في مقهى عام في بلدة " ستانيتسا لوجانسكايا"، في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وأشارت في البيان الصادر عنها اليوم، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

حريق هائل نشب في بعض البيوت المحيطة

كان الانفجار قد وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت، ونجم عنه حريق هائل نشب في بعض البيوت المحيطة بالمقهى، وأكد بيان الطوارئ، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوكرانيا حالة من التوتر الكبير على حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا، جراء التصعيد الأخير.

شبكة ”سي إن إن“، من جانبها سلطت الضوء على تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن روسيا باتت تحاصر أوكرانيا من 3 جهات، وأضافت الشبكة في تقرير لها، إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، موضحة أنه إذا حدث غزو فليس من الواضح أين سيبدأ، فروسيا أنشأت نقاط ضغط على ثلاث جهات، هي: شبه جزيرة القرم في الجنوب، وعلى الجانب الروسي من حدود البلدين، وفي بيلاروسيا شمالا.

توجيه معظم التركيز على منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين

وأوضح التقرير الذي نُشر أمس السبت، أنه تم توجيه معظم التركيز على منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين حيث كانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا في صراع منذ 2014، وأن الافتراض الأول لأولئك الذين يراقبون التحركات الروسية هو أن موسكو يمكن أن تعزز القوة العسكرية التي تمتلكها بالفعل في المنطقة؛ ما يجعل شرق أوكرانيا أسهل موقع يمكن من خلاله شن غزو.

صور الأقمار الصناعية

كما أشار تقرير سي ان ان ، أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تظهر أن قاعدة كبيرة في يلنيا التي كانت تحتوي على دبابات ومدفعية ومدرعات روسية أخرى، تم إفراغها إلى حد كبير ويبدو أن المعدات تم نقلها بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وأضاف، أنه تم توجيه معظم التركيز على منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين حيث كانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا في صراع منذ 2014، وأن الافتراض الأول لأولئك الذين يراقبون التحركات الروسية هو أن موسكو يمكن أن تعزز القوة العسكرية التي تمتلكها بالفعل في المنطقة؛ ما يجعل شرق أوكرانيا أسهل موقع يمكن من خلاله شن غزو“.