بالبوستر الرسمي له.. هاني سلامة يسترجع ذكريات فيلم «السفاح»

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مع سلسلة استرجاع الفنانين لذكريات أعمالهم الفنية، نشر الفنان هاني سلامة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام صورة البوستر الرسمي لفيلم السفاح، والذي من إنتاج عام 2009، بطولة هاني سلامة ونيكول سابا.

دوت الخليج يرصد لكم إسترجاع الفنان هاني سلامة لذكريات فيلم السفاح وذك خلال السطور القادمة.

هاني سلامة في فيلم السفاح

استرجع الفنان هاني سلامة الذكريات، عن طريق نشر صورة البوستر الرسمي لفيلم السفاح، وهو محاكاة للمجرم الشهير بـ”سفاح المهندسين” الذي ارتكب جرائم عدة وأثار الرأي العام إلى أن اعتقل وحكم عليه بالإعدام، وعلق على البوستر قائلًا: مراد - السفاح (2009).

فيلم السفاح

تدور أحداث فيلم السفاح حول شاب من عائلة مرموقة في المجتمع ولكن مفككة، أفرادها منغمسين في تحقيق مصالحهم الذاتية، فنشأ وحيدا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته و ارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الأجرامية و توحشه في تنفيذ تلك الجرائم وتتنوع علاقاته بالمجتمع الأجرامى، فنجده يشترك في عمليات تجارة السلاح وعمليات الاغتيال السياسية، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة تغير معالم حياته ويشعر لأول مرة بمعنى الحب ودفئه و يحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته فيعقد النية على أرتكاب آخر جرائمه ليحقق ذلك.

مسلسل هاني سلامة في رمضان 2022

وفي جانب آخر، قد فاضل هاني سلامة خلال الفترة الماضية بين سيناريوهين من بين عدة سيناريوهات كانت معروضة عليه في الفترة الأخيرة، لكنه استقر على عمل بعنوان «قلب واحد»، ويجسد من خلاله دور بطل أولمبى، ويواجه العديد من المواقف الصعبة.

تفاصيل مسلسل قلب واحد لهاني سلامة

وينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء معاينة الديكورات، ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان ماجد المصرى ومحسن محيى الدين وميريهان حسين، والعمل من إخراج حسن البلاسى ومن تأليف محمود حجاج.

وكانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض”، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.