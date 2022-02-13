نائب التنسيقية محمد فريد يتحدث لـ دوت الخليج عن إجازة الإبوة بقانون العمل والموافقة النهائية

/679191/نائب-التنسيقية-محمد-فريد-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-إجازة-الإبوة-بقانون-العمل-والموافقة-النهائية

أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون العمل من أهم القوانين، باعتباره يرتبط به ملايين المصريين وينظم سوق العمل سواء لصاحب العمل أو للعامل، لافتا أن طرفي المعادلة لابد أن كون بينهم توازن وتكامل، فصاحب العمل لا يستطيع أن يعمل بدون عمال، والعمال بدون صاحب عمل لا يجدون عمل.

دوت الخليج

وأضاف فريد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن هناك مجموعة واسعة من الحقوق استطعنا تحسينها، كما أن قانون العمل عمل استثناءات سابقة فيما يخص عمالة الأطفال وتم إلغاء هذه الاستثناءات، بالإضافة إلي إجازات الوضع ورعاية الطفل التي تم تعزيزها وتحسينها.

محمد فريد: لأول مرة أصبح يوجد إجازة أبوية لمدة يوم واحد

وتابع وكيل لجنة التضامن: اليوم تم إعادة مدوالة المادة (50) من مشروع قانون العمل ولأول مرة أصبح يوجد إجازة أبوية لمدة يوم واحد وذلك يعد تحرك إيجابي وخطوة للأمام وننتظر بناء المزيد من الخطوات عليها وذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.

مناقشات قانون العمل

جاء ذلك خلال مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادجة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.