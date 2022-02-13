/679192/رفقة-والديها-أول-ظهور-لابنة-ظافر-العابدين-بالعرض-الخاص-لفيلم-غدوة

خطفت ابنة الفنان التونسي ظافر العابدين الأنظار في أول ظهور لها برفقة والديها على ريد كاربت العرض الخاص بفيلم «غدوة» في تونس.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لابنة ظافر العابدين من زوجته الإنجليزية.

ابنة ظافر العابدين تتألق على السجادة الحمراء

ابنته تدعى ياسمين من زوجته الإنجليزية جوان، وتشابهت ملامحها مع ملامح والدتها الأجنبية.

قصة فيلم غدوة

تدور أحداث فيلم «غدوة» حول حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق "أحمد"، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لـ"حبيب" خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر "أحمد" على العناية والحفاظ على سلامة أبيه،

وسبق وأن عُرض فيلم «غدوة» في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 وهو من إخراج ظافر العابدين.

من جانبه، تواصل موقع "دوت الخليج"، مع النجم ظافر العابدين، وسأله حول مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2022، بأي عمل سواء كان مسلسل الاختيار 3 أو غيره من الأعمال، إلا أنه قال: " لا لن أشارك في موسم مسلسلات رمضان للعام المقبل 2022".

ظافر العابدين يدعم فكرة المساواة بين الجنسين

هذا وقد دعم الفنان ظافر العابدين، فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في العالم، لأن المساواة في الحقوق هو سبب تطور المجتمعات.

و قام بنشر مقطع فيديو له متحدثاً فيه عن المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير انستجرام، معلقا: “معا من أجل عالم متساوي بين الرجل والمرأة”.

وقال ظافر العابدين: لكي يكون العالم متوازن في حياة الأنسان، لا بد أن تكون الحقوق بين الرجل والمرأة متساوية، لأننا لا نريد أن نحيا في عالم فيه حق المرأة معدوم أو ناقص، وحق الرجل أعلى أو أكبر فقط لأنه رجل وهي إمرأة.

وأردف: لماذا لا نريد التقدم في مجتمعنا الآن؟ وتحسين ظروف معيشتنا، وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا، دون وجود عدم مساواة بين الرجل والمرأة.

واختتم ظافر، قائلا: يوجد الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ومن أهم الأشياء هو غرس فكرة أن لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في أطفالنا وتربيتهم على أنهما متساوون في حقوقهم وفي واجبتهم.