/679194/موعد-عودة-محمد-الشناوي-لصفوف-الأهلي-وآخر-تطورات-إصابته

يجري الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى النادي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، أشعة سونار على العضلة الخلفية غداً، للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعرض محمد الشناوي للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أمام كوت ديفوار، في لقاء جمع بينه وبين منتخب مصر، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

تطورات إصابة محمد الشناوي

وأوضح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذي تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي بدأ في تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي وسيجري أشعة غدا ويخضع لفحص طبي الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الأهلي

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد، بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

موعد عودة محمود متولي للتدريبات

ويعود محمود متولي مدافع النادي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.

وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

تشكيل الأهلي أمام الهلال على البرونزية:

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.