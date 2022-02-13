وزير التموين ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب تموين نموذجى بحى غرب

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المكتب التموينى النموذجى المطور بمنطقة البسيرى بحى غرب مدينة أسيوط.

ويقدم المكتب جميع خدمات التموين لمواطنى مدينة ومركز أسيوط ويأتى ضمن 17 مكتبا تموينيا نموذجيا تم تطويرها بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه تقريبا تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، وحضر الافتتاح وليد الشربينى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد بشير رئيس حى غرب وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم الخدمات المقدمة من المكتب النموذجى المطور يتكون من 8 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين، وتابع الوزير والمحافظ مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به.

وأكد وزير التموين أن مركز خدمة المواطنين المميكن بحى غرب أسيوط يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة ‬والتى تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السرى وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التى تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات فى مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المكتب التموينى النموذجى تم تنفيذه من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد لافتا إلى توجه الدولة للتوسع فى إقامة مراكز نموذجية متطورة تقدم كافة الخدمات للمواطنين من مكان واحد مشيرا إلى أن عدد المكاتب التموينية بالمحافظة 68 مكتبا منها 17 مكتبا مطورا (نموذجيا) تم تطويرها بتكلفة 17 مليون جنيه تقريبا موزعين على كافة قرى ومراكز المحافظة الإدارية وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد فى إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.