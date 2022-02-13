عاجل.. السيسى يوجه بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين فى مختلف المشروعات القومية التنموية".

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومى للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجى بها.

كما وجه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مع الاستمرار فى نشر تجارب النجاح التنموية فى تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة.

من جانبها؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنمائى مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات بالدولة، وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائى التى تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى، والتى تأخذ فى الاعتبار أولويات الدولة اتساقاً مع برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصةً مبادرة "حياة كريمة"، حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، فضلاً عن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبى، وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولى أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والذى انعقد تحت رعاية الرئيس بالقاهرة فى سبتمبر 2021، حيث تم التأكيد فى البيان الختامى للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك تطوير القدرات الشبابية فى ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

كما اطلع الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتى تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً ما يتعلق بمشروعات التغير المناخى، وكذا دعم مبادرة "حياة كريمة".