وزير التموين ومحافظ أسيوط يطمئنان على توافر السلع استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحى شرق مدينة أسيوط.





جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الاستراتيجى استعدادا لشهر رمضان فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

وشارك فى الجولة وليد الشربينى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد خلف مدير فرع الشركة المصرى لتجارة الجملة وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وتفقد وزير التموين والمحافظ المجمع الاستهلاكى للاطمئنان على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة للمواطنين ووجه الوزير مدير الفرع بعمل حصر يومى لكافة السلع المستهلكة لاستبدالها بسلع جديدة لتوفير السلع بشكل يومى للمواطنين للقضاء على جشع بعض التجار كما تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجى به وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالى التموين وكذلك منافذ مشروع جمعيتى والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتى متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعى.

وأكد وزير التموين أن هناك دعما من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الأساسية حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة السودانى بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تتميز بوجود (68) مكتبا تموينيا منها 17 مكتبا مطورا (نموذجيا) بكافة مراكز المحافظة الإدارية كما يوجد بها 1358 بقال تموينى و564 فرعا من فروع مشروع جمعيتى والتى توفر المواد والسلع الغذائية المدعمة للمواطنين لافتا إلى وجود 1904 مخبز بلدى بقرى ومراكز المحافظة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لجميع المخابز بالمحافظة بما يعادل 55 مليون رغيف يومى مشيدا بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذى يقدم جميع أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات وذلك فى إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكافة المواطنين مثمنا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة فى كافة المجالات التى تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من كافة السلع بالجودة والأسعار المناسبة.