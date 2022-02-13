السفير المصري في مالابو يلتقي مدير عام هيئة مشتريات الأدوية الغيني

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، Rafael Mocong Mate مدير عام هيئة مشتريات الأدوية في غينيا الاستوائية CENTRAMED، بحضور قيادات الهيئة ونواب المدير العام.
تناول اللقاء استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلديّن في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أعرب المسئول الغيني عن تطلع هيئة CENTRAMED، بصفتها الجهة الرسمية والحكومية المعنية باستيراد وتوزيع الدواء، إلى التعاون مع مصر في مجال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة غينيا الاستوائية في مجال تسجيل واستيراد الأدوية من الخارج.
ومن جانبه، تطرق السفير المصري إلى الدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الدوائية في مصر لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول الأجنبية، ولبحث فرص تصدير المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية. ودعا السفير الجوهري المسئول الغيني إلى المشاركة في المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول African Health ExCon الذي سيُعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والذي تنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بالقاهرة، مؤكداً على أهمية المشاركة الواسعة للمسئولين وممثلي شركات استيراد الدواء الغينية في هذ الحدث الإفريقي الهام لما سيمثله ذلك من فرص كبيرة أمام تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الادوية والمستلزمات الطبية.
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