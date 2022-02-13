جامعة القاهرة تطلق نسختها الأولى من مسابقة الموهبة والإبداع تنفيذا لتوجيهات رئاسية...

د. الخشت: الهدف اكتشاف نوابغ الطلاب في الآداب والفنون والاختراعات العلمية في مختلف العلوم

مسار لطلاب الدراسات العليا ومسار لطلاب البكالوريوس والليسانس

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، والتي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسؤوليتهم الوطنية، وتشجيعًا لهم على صقل مواهبهم وتعزيز منتجاتهم الإبداعية وابتكاراتهم واختراعاتهم، والارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار لديهم في مواجهة الفكر الرجعي والإرهابي المتطرف، وزيادة قدرتهم على تأدية دورهم المرحلي والمستقبلي وواجبهم تجاه مشروعات تنمية الدولة الوطنية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة تتضمن مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار (الآداب والفنون والعلوم والوعي بالقضايا المجتمعية وحل المشكلات)، وأن قبول المشاركات مستمر حتى 30 أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم منح ثلاث جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين في كل مجال من مجالات المسابقة بالإضافة إلى تنظيم احتفالية لتكريمهم وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقات التي تنظمها الجامعة تُتيح الفرصة لإكتشاف المواهب والابتكارات لدى الطلاب في مجالات مختلفة والتعبير عنها ودعمها، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي هي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه تم تحديد عدة شروط للمشاركة في المسابقة، منها أن يكون العمل المُقدم إبداعيا غير منقول أو مقتبس ولم يسبق له المشاركة في مسابقة أخرى، ومراعاة الالتزام الأخلاقي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم تقديمه من أعمال، وعدم الاعتماد على أي مادة أدبية أو فنية أو علمية متاحة على شبكة الإنترنت، مع إمكانية تقديم الأعمال الفردية والجماعية المشتركة في بعض الأعمال، مشيرًا إلى أنه يحق للطالب التقدم بأكثر من عمل بشرط أن تلك الأعمال في نطاق مجال واحد فقط.

وأشار الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن اللجان المختصة بكل مجال من مجالات المسابقة ستستمع لعروض للطلاب المرشحين للفوز بالجائزة وتناقشهم فيما قدموه من مواهب أدبية أو فنية أو مناقشة منتجاتهم الإبداعية والابتكارية قبل إعلان النتائج النهائية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتبر جزءًا أصيلًا من عناصر التقييم النهائي للمتقدمين في المجالات المختلفة للمسابقة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أنشأت في ديسمبر 2019 بناء على مبادرة من الدكتور محمد الخشت تنفيذا للتوجهات الرئاسية لدعم الإبداع في منتدى الشباب العالمي؛ مركزًا لرعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين بهدف وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحويل المركز إلى حاضنة مجتمعية للموهوبين والنابغين والمبدعين في المجتمع، حيث يقوم المركز على مباديء أساسية، وهي احترام مبدأ الفروق الفردية والتنوع، والفهم الدقيق لتفاصيل مفاهيم الموهبة والنبوغ والإبداع والمجالات المختلفة التي يتم خلالها توظيف هذه الملكات، والاعتماد على التفكير العلمي والمنهج العلمي في تصميم وسائل كشف الموهبة والقياس وبرامج الرعاية والتنمية والتعليم والتعلم، وتقييم العائد أو المردود من هذه البرامج مع مراعاة أن هذه الملكات تتوافر في الأفراد بدرجات مختلفة.