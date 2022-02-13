السفارة المصرية في جوبا تستقبل قافلة طبية مصرية

في إطار توجه الدولة المصرية نحو مواصلة تقديم كافة سبل الدعم إلى جنوب السودان، استقبلت سفارة جمهورية مصر العربية في جوبا القافلة الطبية الجديدة الموفدة من وزارة الصحة إلى جنوب السودان والتي تضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك قبل توجهها إلى مدينة "بور" عاصمة ولاية "جونجلي" الجنوب سودانية لمباشرة أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء الولاية، حيث تسعى القافلة إلى المساهمة في التخفيف من الوضع الإنساني الحرج الذي تشهده الولاية كونها واحدة من أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأشهر الأخيرة.

هذا وقد أكد السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير مصر لدى جنوب السودان، خلال لقائه بالوفد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وأهمية مثل هذه القوافل لتقديم الدعم اللازم لجنوب السودان، وهو ما يعكس حرص مصر بكافة مؤسساتها على الوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء في جنوب السودان.

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الطبية عن سعادتهم بالقيام بالمهام المكلفين بها في جنوب السودان، مؤكدين أنهم يرون في مهمتهم رسالة مؤازرة يحملونها نيابة عن الشعب المصري إلى الشعب الجنوب سوداني، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمرون بها.