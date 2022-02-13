توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-إلى مقرِّ المحكمة الدستورية العليا، لتهنئة معالي المستشار بولس فهمي –رئيس المحكمة الدستورية- بمهام منصبه الجديد. وأكَّد المفتي أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية، مهمة عظيمه؛ كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمي على تحمُّل الأمانة الكبيرة التي أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال تقديمه التهنئة للمستشار بولس فهمي.. مفتى الجمهورية يدعو الله أن يعين رئيس المحكمة الدستورية على مهمته الجليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.