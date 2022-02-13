وزير الشباب بمناقشات تعديل قانون الرياضة:لا تخرج عن قوانين ودساتير الممارسة الرياضية

/679195/وزير-الشباب-بمناقشات-تعديل-قانون-الرياضةلا-تخرج-عن-قوانين-ودساتير-الممارسة-الرياضية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن القوانين وضعية وتعتمد على الفكر الإنساني، موضحا ان الفكر الانساني متجدد ومتغير، مما يتطلب الوقوف عنده وتعديله او استحداث جديد بسبب وجود بعض المتغيرات التي تطرأ فى التطبيق، مؤكدا ان فلسفة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، توضح إنه “لا شىء جيد او سيء فى المطلق وهذه فلسفة قانون الرياضة”.

دوت الخليج

جاء هذا خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة، لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مناقشات قانون الرياضة بالشيوخ

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى أن هناك معطيات آخري غير الرياضة ينظر إليها عند اعداد القانون، موضحا أن لكل دولة قانونها الخاص الذي يتوافق مع ظروف وأسس هذا المجتمع، بما لا يخرج عن دساتير وقوانين الممارسة الرياضية .

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك حالة ملحة من المجتمعات الدولية على ضرورة اخراج قانون الرياضة المصري، لافتا إلى سفر اللجان اعداد القانون الي لمقابلة اللجنة الاولبمية الدولية بسويسرا، واعطت مسافة زمنية لاخراج القانون، مضيفا “ أن القانون مرتبط بالمواثيق الدولية، وفلسفة الشجرة الدولية للرياضة فى علوم الادارة الرياضية، لافتا إلى أنها تتكون من اتحادات محلية مرتبطة باتحادتها الدولية، إضافة إلى لجنة اوليمبية محلية مرتبطة باللجنة الاوليمية الدولية، لتشريع كيفية ممارسة الرياضة، والاتحادات المحلية مثل الاتحادت الدولية فى كيفية ممارسة النشاط، واللجنة الاوليمية المصرية، تمثل من الدولية فى تطبيق اشتراطات الميثاق الاولمبي داخل حدود الدولة.

وتابع أشرف صبحي، أن كل أتحاد محلي يضع لائحته الداخلية بما يتوافق مع اشتراطات المواثيقالاتحادات الدولية التابعة لها، ويغيرها بموافقة من اتحاده الدولية ، لافتا إلى أنه تم بناء قانون الرياضة فى هذه المؤسسات فى اتحادتها، واللجنتين الأولمبية المحلية والدولية.