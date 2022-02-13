استعداداً للهلال السوداني: برنامج بدني واستشفائي للاعبي الأهلي بعد برونزية العالم

/679198/استعدادا-للهلال-السوداني-برنامج-بدني-واستشفائي-للاعبي-الأهلي-بعد-برونزية-العالم

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج بدني وإستشفائي، للاعبي المارد الأحمر، قبل لقاء الهلال السوداني في افتتاح نادي الجزيرة مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

برنامج بدني واستشفائي للأهلي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل السفر إلى السودان.

وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين غدا، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.

الأهلي يتوج ببرونزية العالم بالمونديال

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

من ناحيته قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن لاعبي الأهلي بحالة طبية جيدة بعد مباراة أمس في كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات.

ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر

وأوضح أبو عبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبدالقادر من آلام في الكتف.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد، بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.