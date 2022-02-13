/679200/النائب-محمود-عصام-المنطقة-الصناعية-الجديدة-بـمشارف-الإسكندرية-دفعة-للصناعة-والتصدير

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن إقامة منطقة صناعية بمشروع مشارف بمحافظة الاسكندرية، سيمثل إضافة كبيرة فى النشاط الصناعى بالمحافظة، مشددا على أن جهود الهيئة الهندسية ووزارة التجارة والصناعة فى إنشاء المجمعات الصناعية يعزز من دعم النشاط الصناعى فى مصر.

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وأشار عصام إلى أن فكرة المجمعات الصناعية قائمة على خلق وحدات صناعية مجهزة للبدء الفورى فى النشاط، بما يسهل على المستثمرين ويقتصر العديد من الإجراءات التى تسبق مرحلة العمل وبدء الإنتاج، كما أنها تلعب دورا هاما فى فى تعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل الصناعى من خلال ربط الصناعات فى القطاع الواحد بعضها ببعض، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

النائب محمود عصام: المنطقة الصناعية الجديدة بـ"مشارف" الإسكندرية دفعة للصناعة والتصدير

ودعا عصام شباب المصنعين، إلى الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها وزارة الصناعة والتجارة، للعمل والإنتاج من خلال المجمعات الصناعية المجهزة بشكل كامل، والتى توفر على الشاب مجهود وعناء طويل يبدأ من الحصول على الأرض وبناء المصنع والحصول على التراخيص، وهو ما توفره المجمعات الصناعية من خلال وحدات مجهزة بالكامل لبدء الإنتاج.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تذليل العقبات أمام الشباب للاستفادة من هذه الفرص الصناعية، والعمل على خلق مزيد من المجمعات الصناعية فى كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العمل الرسمى، قادر على تحقيق قفزة اقتصادية، وصناعية، ودفع معدلات التصدير وتحقيق هدف تعميق التصنيع المحلى.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

جدير بالذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تستهدف إنشاء منطقة صناعية جديدة ضمن المرحلة الثانية من مدينة مشارف الجديدة بالعامرية بمحافظة الاسكندرية، والتى ستكون مدينة متكاملة بإجمالي مساحة 1550 فدان، تغطى المرحلة الأولى منها مساحة 550 فدان، وتصل طاقتها الإجمالية 60 ألف وحدة سكنية وحوالی 480 ألف متر مسطح تجاري، كما توفر إسكان بديل للعشوائيات بإجمالي 40 ألف وحدة سكنية، وإسكان اجتماعي بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية حيث المشروع يغطي احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط.