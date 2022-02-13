/679204/ياريت-مارك يقطع-الإنترنت-رانيا-محمود-ياسين-تتمنى-إيقاف-مواقع-التواصل-الاجتماعي

تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي أنها تريد من الرئيس التنفيذي للفيسبوك “مارك زوكربيرغ” أن يفصل شبكات التواصل الإجتماعي عن العالم نظرًا لإنتشار الشائعات بشكل كبير، والكثير من التريندات التي تقوم على الباطل ووصفته بأنه “هري”.

تحيا مصريرصد لكم رسالة الفنانة رانيا محمود ياسين للرئيس التنفيذي للفيسبوك “مارك زوكربيرغ” وذلك خلال السطور القادمة.

رسالة رانيا محمود ياسين لـمارك زوكربيرغ

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة للرئيس التنفيذي للفيسبوك “مارك زوكربيرغ”، وذلك عبر نشر صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرلم وعلقت على الصورة، قائلة: “نفسي مارك ينفذ تهديده ويقطع شبكات التواصل الاجتماعي لان كميه البشر الي بتعمل فيديوهات من الهري ولايفز من لت والعجن والمعلومات الخاطئه التي لاحصر لها ولا عد وكل ما واحد يجي باله حاجه او شاف تصريح وقاعد وزهقان يطلع علينا بأي كلام ويبدأ يهبد ويقول ازيكم وحشتوني ثم يبدأ في الهري الذي لا قيمه له غالبا مضمون هذا الهري تريند علي شخصيه عامه معلومات لا اساس لها من صحه علشان يعمل فيويرز او معلومات عن دايت والتجميل لان الستات اول حاجه بتجري وراها الحاجتين دول وياريت بتبقي معلومات قيمه معظمها هري في هري يارب ينفذ تهديده ولو فتره راحه شويه”.

رانيا محمود ياسين: عايزة أبويا اللهم ارحمه

وفي جانب آخر، قامت رانيا محمود ياسين بمشاركة عبر إنستجرام صورة لوالدها العملاق الراحل محمود ياسين وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وعلقت عليها برسالة مؤثرة وهي:” عايزه ابويا.. اللهم ارحمه رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة ويمن كتابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصيراط ميزانه وأسكنه الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا”.

زوجة محمود ياسين للراحل أحمد يحيي: سلملي على زوجي

وعلى الصعيد الآخر، قد أعربت الفنانة القديرة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن صدمتها من نبأ وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 9 فبراير عن عمر يناهز 78 عامًا.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ناعية له، قائلة:”وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة لينا كلنا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب، يأتي فضلًا عن أنه مخرج كبير له بصماته، التي لا تنسي في السينما المصرية، وكان ذو حس فني عالي، كل لقطاته تتدفق منها الإحساس والوعي بما يقدمه”. وتابعت شهيرة كلامها عن المخرج الراحل، قائلة:”رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.