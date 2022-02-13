/679205/خالد-بدوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انشاء-مكاتب-بريد-بقرى-مركز-الإبراهيمية-بالشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلي إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الإتصالات، بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى (كفر محسن- قطيفة مباشر- كفر ابوالديب) بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

دوت الخليج

وقال بدوي، خلال الطلب، أنه ورد إليه طلبات متعددة وشكاوى عديدة من اهالي هذه القرى، التي في فحواها عدم قدرة فروع مركز الإبراهيمية علي سد الحاجة للمواطنين في القرى المختلفة، حيث أن الخريطة الديموغرافية بمركز الإبراهيمية قد تغيرت وامتداد نوابعه وزادت اعداد السكان فيه، الأمر الذي يتطلب وضع تصور ودراسة حول توفير مكاتب بريد في القرى الكبرى التي تخدم اكثر من 10 نوابع "عزب".

خالد بدوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى مركز الإبراهيمية بالشرقية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القرى تتوفر لديها الأمكان التي يمكن استغلالها لإقامة مكاتب البريد أو مباني شبه جاهزة لمقر مكاتب البريد، ومعظم القرى علي اتم الاستعداد للمشاركة الإجتماعية في ذات الشأن.