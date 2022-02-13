برحلة جوية على طائرته الخاصة.. محمد رمضان يقضي وقتًا ممتعًا مع عائلته «صور»

/679209/برحلة-جوية-على-طائرته-الخاصة-محمد-رمضان-يقضي-وقتا-ممتعا-مع-عائلته-صور

يحرص الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان على قضاء وقت ممتع مع عائلته الفترة الأخيرة، وخاصًة بطائرته الخاصة.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان محمد رمضان برفقة عائلته.

محمد رمضان بطائرته الخاصة رفقة عائلته

وشارك رمضان متابعيه صور من رحلته الجوية رفقة زوجته وأولاده الاثنان عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "راجعين لمصر».

محمد رمضان يتألق بأغنية باي باي ثانوية

على الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة التى حملت عنوان “باي باي ثانوية” والتى أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وأن روج محمد رمضان لإغنيته الجديدة التى حملت، بوصلة رقص على البحر.

ونشر محمد رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، بفيديو راقص مع بعض الفتيات على البحر معلقًا عليها: " قريباً.. أغنية باي باي ثانوية".

وتصدر رمضان بها تريند اليوتيوب أكثر من خمسة أيام متتالية في مصر، محتفلًا بهذا النجاح الضخم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية باي باي

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية» : "كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية".

وكان قد سخر، رمضان مؤخرا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت محمد رمضان عبر انستجرام: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين".