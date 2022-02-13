وزير الشباب يطمئن النائب أحمد دياب بشأن إعفاءات المنشأت الرياضية بتعديلات قانون الرياضة الجديدة«فيديو وصور»

/679211/وزير-الشباب-يطمئن-النائب-أحمد-دياب-بشأن-إعفاءات-المنشأت-الرياضية-بتعديلات-قانون-الرياضة-الجديدةفيديو-وصور

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن لديه عدة استفسارات علي تعديلات قانون الرياضة الجديدة وخاصة على مستوى المادة (9) بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعض أنواع الضرائب والرسوم علي الهيئات الرياضية، إلا التي تعفي من الجهة الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة ، لافتا أن في أصل القانون نص علي الإعفاء من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز علي الأقل.

دوت الخليج

وزير الشباب يطمئن النائب أحمد دياب بشأن إعفاءات المنشأت الرياضية بتعديلات قانون الرياضة

ومن جانيه، طمآن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، النائب أحمد دياب بشأن الإعفاءات علي الهيئات الرياضية، لافتا أن الوزارة تتفق علي إعفاء الأندية والهيئات الرياضية، وهناك موافقة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، مضيفا: غيرنا الصياغة حتتي تتماشي مع الأعراف الدولية ولكن الإعفاءات موجودة.

هذا وتنص المادة (9) قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي:

تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف

- اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.

- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد

الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.