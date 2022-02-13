سفير مصر فى مالابو يبحث التعاون مع مدير هيئة مشتريات الأدوية الغينى

تناول اللقاء استعراض فرص التعاون الثنائى بين البلديّن فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أعرب المسئول الغينى عن تطلع هيئة CENTRAMED، بصفتها الجهة الرسمية والحكومية المعنية باستيراد وتوزيع الدواء، إلى التعاون مع مصر فى مجال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى التسهيلات التى تقدمها حكومة غينيا الاستوائية فى مجال تسجيل واستيراد الأدوية من الخارج.
ومن جانبه، تطرق السفير المصرى إلى الدور الذى يقوم به المجلس التصديرى للصناعات الدوائية فى مصر لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها فى الدول الأجنبية، ولبحث فرص تصدير المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
ودعا السفير الجوهرى المسؤول الغينى إلى المشاركة فى المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول African Health ExCon الذى سيُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذى تنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بالقاهرة، مؤكداً على أهمية المشاركة الواسعة للمسئولين وممثلى شركات استيراد الدواء الغينية فى هذ الحدث الإفريقى الهام لما سيمثله ذلك من فرص كبيرة أمام تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
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