الحالة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند محور أبوقير بمنطقة كفر عبده ومحور 14 مايو المتجه إلى سموحة وفيكترا مانويل، كما ظهرت بعض الكثافات فى محور قناة السويس وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات بشارع المشاية فى المنصورة، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا، وطالب القادم من شبرا الخيمة والمتجه إلى المؤسسة بسلوك كوبرى عرابى، كما طالب المتجه إلى الأقاليم استخدام محور بنها الحر.

وتابع :"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة بسوس المتجه إلى الطريق الزراعى وأعلى منطقة الأوتوستراد والمنيب نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات بشارع شارل ديجول نتيجة أعمال ميدان الجلاء، وطالب بسلوك شارع الجامعة واستخدام كوبرى الدقى وجامعة الدول العربية، ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى محور الأوتوستراد نتيجة أعمال نفق الزهراء وطالب القادم من وسط البلد والمتجه إلى حلوان والمعادى وصقر قريش طالب بسلوك مناطق الأباجية وكوبرى الحضارات ثم مناطق الكورنيش، وذكر بوجود سيولة مرورية بمحور صلاح سالم، وطالب القادم من شرق القاهرة والتجمعات والمتجه إلى الجيزة والمهندسين سلوك نفق الأزهر .

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 302، والعتبة 351، وجراج التحرير 651، والأوبرا 409مكان خالى.