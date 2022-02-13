محافظ كفر الشيخ: رفع 2030 طنًا من المخلفات بـ 14 مركزًا ومدينة

وأضاف نور الدين - فى بيان اليوم الأحد- أن المخلفات التى تم رفعها شملت كفر الشيخ 360 طنا، وببرج البرلس 45 طنا، وسيدى سالم 140 طنا، وسيدى غازى 35 طنا، وبلطيم 103 أطنان، والرياض 105 أطنان، والحامول 153 طنا، ومصيف بلطيم 32 طنا، وقلين 110 أطنان، وبيلا 163 طنا، و دسوق 240 طنا، وفوه 192 طنا، ومطوبس 151 طنا ومسير 23 طنا.
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة، موجهًا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
كما وجه بتنظيم حملات النظافة، وتهذيب الأشجار بشكل جمالى، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية.
وكلف بنشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
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