السفارة المصرية فى جوبا تستقبل قافلة طبية

جدة - نرمين السيد - استقبلت سفارة جمهورية مصر العربية فى جوبا القافلة الطبية الجديدة الموفدة من وزارة الصحة إلى جنوب السودان والتى تضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك قبل توجهها إلى مدينة "بور" عاصمة ولاية "جونجلى" الجنوب سودانية لمباشرة أعمالها فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء الولاية، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو مواصلة تقديم كافة سبل الدعم إلى جنوب السودان.





وتسعى القافلة إلى المساهمة فى التخفيف من الوضع الإنسانى الحرج الذى تشهده الولاية كونها واحدة من أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات التى اجتاحت البلاد فى الأشهر الأخيرة. من جانبه، أكد السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير مصر لدى جنوب السودان، خلال لقائه بالوفد على متانة العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، وأهمية مثل هذه القوافل لتقديم الدعم اللازم لجنوب السودان، وهو ما يعكس حرص مصر بكافة مؤسساتها على الوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء فى جنوب السودان. كذلك، أعرب أعضاء القافلة الطبية عن سعادتهم بالقيام بالمهام المكلفين بها فى جنوب السودان، مؤكدين أنهم يرون فى مهمتهم رسالة مؤازرة يحملونها نيابة عن الشعب المصرى إلى الشعب الجنوب سودانى، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية الحرجة التى يمرون بها.

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